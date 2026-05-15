平日は現場監督、週末は音楽家として活動。愛知県豊橋市を拠点にしながら、最近は東京でも積極的に活動しているシンガーソングライターの夕季。最近の夕季のライブの特徴として挙げられるのが、「私小説のように自分の生きざまを赤裸々に綴ったオリジナル曲を軸に据えながらも、主に昭和や平成初期の名曲たちを自身の色に染め上げ、新たな命を注ぎ込んでカバーしている」こと。堀江淳や中島みゆきの曲を、夕季は好んでカバーして