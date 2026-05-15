CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEらが出演するライブイベント＜be NEXT〜Summer Live 2026〜＞が、東京・NEW PIER HALLにて8⽉10⽇から17日まで7公演開催される。本公演では、wink first(TRAINEE)、TRAINEEが出演する8月15〜17日の公演についてIMP.の佐藤新がプロデュースを担当することも発表された。これに対しコメントも到着している。◆◆◆■IMP.佐藤新コメントお話を頂いた時はび