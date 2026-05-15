A.B.C-Zが、2026年初となるデジタルシングル「TAP」を5月27日にリリースすることが決定した。「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来をTAPし、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージが込められている。目まぐるしく移りゆく現代を