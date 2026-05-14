阿南市出身の版画家・吹田文明さん、現代を代表する木版画家の一人です。2026年で100歳を迎える吹田さんの作家人生をたどる作品展が今、徳島市で開かれています。 深い闇に散りばめられた光の点、その集中と拡散はまるで花火を思わせます。作者は阿南市出身の版画家、吹田文明さん。作品を見た海外メディアは、彼をこう呼びました。 「花火の男」。吹田さんが思う人生とは。 （版画家・吹田文明さん）「人生はドラ