iDeCoは、月5000円からと小さく始められるのが魅力ですが、掛金が小さいといわゆる「手数料負け」が起きる可能性が高まります。 本記事では、iDeCoの手数料負けが起こる仕組みや、損益分岐点の考え方を解説します。iDeCoの加入者が知っておきたい手数料の基礎知識や、手数料負けを防ぐ方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。 iDeCoの手数料の種類 iDeCo（イデコ）は、掛金を60歳まで積み立てて運用するこ