5月13日の夜、北島町のディスカウントストアの駐車場で、車が店舗に突っ込む事故がありました。この事故に巻き込まれた女性が、意識不明の状態で病院に搬送されています。事故があったのは、北島町中村のディスカウントストアの駐車場です。警察によりますと、13日の午後7時すぎ、60代後半の女性が車を前向きに駐車しようとしたところ、そのまま店舗に突っ込みました。（記者）「女性はこちらの駐車スペースに停めようとした