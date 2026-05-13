2026年に入り、4月末までに県内で確認された特殊詐欺やSNS型詐欺の被害額は6億7000万円を超え、過去最悪のペースとなっていることが県警のまとめで分かりました。県警によりますと、2026年4月末までに県内で確認された特殊詐欺などの件数は73件で、被害額は約6億7000万円でした。これは、2025年の同じ時期と比べ約3億6800万円増え、過去最悪だった2025年1年間の16億円を上回るペースです。4月に確認されたケース