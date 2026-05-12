職業として、警察官を志望する人が年々減っています。きつい、厳しい、そんなイメージを払拭しようと、徳島県警が取り組んでいる採用活動と、今の時代に合わせた警察学校生活を取材しました。 警察官になるために、半年から10か月間通うことになる警察学校。厳しさの象徴として語られてきた警察学校も、時代とともに少しずつ変化しています。 （警察学校入校一か月・古川奏真 巡査）「例えばスマートフォン