【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー0 ジェイテクトSTINGS愛知（5月9日・男子CS準決勝）【映像】実際のプレー＆リアクションの様子一体何が…スパイクを止められた選手が、直後、苛立ちをあらわに。コート上で相手を睨みつける姿に「負けず嫌いすぎる」「めっちゃ睨むやん」など驚きの声を挙げた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンは同3位の