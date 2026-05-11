●あす12日(火)は午前は晴天も 夕方から天気不安定●今週後半は再び晴天の日々 今週末には「真夏日」予想も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ゴールデンウィークの終盤からしばらく安定した天気が続いている県内…しかし、その天気の流れに、これから少し変化があります。気象衛星による雲の様子を見ると、県内付近はよく晴れている一方、注目なのが朝鮮半島付近です。 これは上空に強い寒気を伴う気圧の谷の雲で、あま