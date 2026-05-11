【動画】ピンクの佐久間大介と金髪ラウールの「BANG!!」ペアダンス／「BANG!!」9人リレーダンス Snow Man公式TikTokで、佐久間大介とラウールの「BANG!!」ペアダンス動画が公開された。 ■「オドロウゼ！」と掛け声をかけて「BANG!!」を踊り出すふたり 佐久間は金ボタンジャケット＆ワイドパンツ、ラウールは黒シャツをスリムなパンツにインし、ふたりともオールブラックコーデで登場。