2026年4月17日、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、2026年度の男子日本代表登録メンバー37人を発表した。順当に選出された選手もいれば、代表入りが期待されていたが落選した選手もいた。本記事では日本代表に匹敵するポテンシャルがありながら、落選してしまった選手を4名紹介する。 水町 泰杜（ウルフドッグス名古屋） 牧 大晃（東レアローズ静岡） 大宅 真樹（日本製鉄堺ブレイ