アップルの超薄型スマートフォン「iPhone Air」は、スマートフォンのデザインを変革する先駆けになると期待されていました。しかし、実際にはユーザーの需要が低迷しており、それに追随した中国製スマホも苦戦を強いられているとの噂が報じられています。 中国のWeiboを拠点とするリーカー・Digital Chat Station（DCS）氏によると、iPhone Airは発売後に何度も値下げが行われたにもかかわらず、アクティベーション数は「70万台