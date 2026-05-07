新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月28日（木）〜31日（日）の４日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される世界最高峰のモータースポーツ『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』を無料生中継。あわせて、５月25日（月）〜5月31日（日）に24時間いつでも無料で視聴可能な特別編成『ラリージャパンチャンネル』を期間限定で開設する。 世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連