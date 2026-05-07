モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。4月29日（水）の放送では、“憑依型の女王”友近をはじめ、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ななまがり・森下、リンダカラー∞・りなぴっぴが登場し、「鋼のメンタル大喜利」が開催された。【映像】友近、自身のモノマネ芸人と共演も「そんなことやってない」まさかの放送事故