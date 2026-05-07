＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今季メジャー初戦らしい組み合わせに背筋も伸びる。現在メルセデス・ランキング2位につける菅楓華は、同1位の佐久間朱莉、そして昨季韓国ツアーポイントランク1位のユ・ヒョンジュという“2人の女王”とともにビッグタイトル獲得への一歩を踏み出す。〈連続写真〉ずっとお尻の位置が高い安定感の源はア