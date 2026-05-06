課長に昇進したら残業代は出なくなるのか。「管理職だから仕方ない」と諦めるしかないのか。弁護士の横山佳枝さんは「労働基準法上の『管理監督者』に該当しなければ、役職が課長でも部長でも残業代を請求できる。名ばかり管理職かどうかは役職名ではなく、労働の実態によって判断される3つの基準がある」という――。※本稿は、横山佳枝『ブラック就業規則』（東洋館出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Marco