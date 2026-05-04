CAKE EXPRESSは、2026年4月より、トミカの人気シリーズをケーキにした「デコスタ トミカはたらく車」と「デコスタ トミカ緊急車両」の店舗およびインターネット販売が開始した。＞＞＞デコスタ トミカをチェック！（写真6点）デコスタは、アクリルスタンドで装飾されたケーキ。特許取得済みのケーキ装飾用アクリルスタンドは、食の安全性に配慮した設計。食品衛生法の規格に適合した安全性の高い資材を使用し、独自の印刷・加工技