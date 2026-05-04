【DECOスタ ケーキ】トミカはたらく車＆緊急車両が大集合！
CAKE EXPRESSは、2026年4月より、トミカの人気シリーズをケーキにした「デコスタ トミカはたらく車」と「デコスタ トミカ緊急車両」の店舗およびインターネット販売が開始した。
＞＞＞デコスタ トミカをチェック！（写真6点）
デコスタは、アクリルスタンドで装飾されたケーキ。
特許取得済みのケーキ装飾用アクリルスタンドは、食の安全性に配慮した設計。食品衛生法の規格に適合した安全性の高い資材を使用し、独自の印刷・加工技術により仕上げた、安心してご使用いただけるアクリルスタンドだ。
また台座付きなので、ケーキの装飾として使用した後も、各ピックを差し替えて遊んだり、インテリアとして飾って楽しむことが可能。遊んだ後はパズル感覚で付属のケースに楽しく収納可能だ。
ケーキ自体も、ふんわりとしたスポンジに、甘さを抑えた生クリームとフレッシュフルーツをあしらい、どなたにもお楽しみいただける味わいに仕上げている。
美味しい後も、トミカのアクリルスタンドで遊べる、一度で二度美味しいデコスタ、ぜひ楽しんでほしい。
＞＞＞デコスタ トミカをチェック！（写真6点）
デコスタは、アクリルスタンドで装飾されたケーキ。
特許取得済みのケーキ装飾用アクリルスタンドは、食の安全性に配慮した設計。食品衛生法の規格に適合した安全性の高い資材を使用し、独自の印刷・加工技術により仕上げた、安心してご使用いただけるアクリルスタンドだ。
ケーキ自体も、ふんわりとしたスポンジに、甘さを抑えた生クリームとフレッシュフルーツをあしらい、どなたにもお楽しみいただける味わいに仕上げている。
美味しい後も、トミカのアクリルスタンドで遊べる、一度で二度美味しいデコスタ、ぜひ楽しんでほしい。
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