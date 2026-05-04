元男闘呼組、Rockon Social Clubの成田昭次と、A.B.C-Zの戸塚祥太の対談が実現。『人生はとんとん』、ギター、これからの活動......話は尽きなかった今年1月、元男闘呼組のボーカル＆ギター・成田昭次がグループの活動休止、逮捕、芸能界引退、奇跡の復活までを赤裸々につづった自叙伝『人生はとんとん』を上梓。発売直後、後輩に当たるA.B.C-Z戸塚祥太がXにあるポストをした――。＊＊＊【写真】愛用のギターを手に撮影に臨ん