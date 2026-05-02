テレビ出演も多い獣医師の野村潤一郎氏が1日、自身のインスタグラムを更新し、所有する水陸両用車を工場に移送したことを報告した。 【写真】一見したらただのSUVでもよく見ると船底が… 「災害時に数々の救助作戦を遂行してきた水陸両用車、それがアンフィレンジャー3号である。」と前置き。「本日正午、本艇は分解修理が完了したエンジンを機体に搭載するために秘密工場に移送された。」と「車」ではなくあえて「