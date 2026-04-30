生年月日時から導かれる命式 命式にあなたのすべてが示されている 生まれた年柱、月柱、日柱、時柱の四柱を、天干と地支の上下2段に分けて表したものを「命式」といいます。四柱に、書籍16ページで紹介した十干(天干)と十二支(地支)の漢字をそれぞれ割り当て、「四つの柱×2つの漢字」の8つの字=八字を組み合わせて作成します(右ページ参照)。命式の核となる部分が8つの文字で構成されることから、中国では、四柱