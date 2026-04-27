4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第5話のあらすじと先行カットが公開された。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。このたび、