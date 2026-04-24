（リビウ中央社）台湾の地方自治体の消防本部や民間団体が寄付した消防車や救急車など計68台が23日、ロシアから侵攻を受けるウクライナに到着した。これらの車両はロシアから攻撃を受け続けるハルキウを含めた各都市や軍事機関に贈られ、救護や災害対応などに投入される見通しだという。この日、リビウ市で譲渡式が開かれた。出席した台湾社区関懐協会の林偉聯秘書長によれば、台北市や新北市、台中市、台南市、高雄市などの消防局