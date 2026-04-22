22日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、2025-26シーズンをもってセッターの早坂心之介（26）と上林直澄（27）、リベロの渡辺俊介（38）、アウトサイドヒッターのティモシー・カール（30）、ミドルブロッカーの佐藤駿一郎（25）ら5選手が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 宮城県出身の早坂は大東文化大学を卒業後、