OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」にて、構想日本の加藤秀樹代表が、このところ急速に注目を集めている「給付付き税額控除」について解説しました。高市政権が掲げる社会保障改革の目玉でありながら、その仕組みはほとんど知られていません。私たちの暮らしにどう関わるのか、その大枠と課題を整理します。 【写真を見る】給付付き税額控除とは？仕組みと4つの課題をわかりやすく解説高市政権が掲げる「社会保障