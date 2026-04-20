テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第3話の先行カットとあらすじが公開された。『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３アシベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット