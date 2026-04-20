不機嫌になったとき、物に当たる旦那さんだと一緒に暮らすのが怖くなりますよね……。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。女相手に調子乗ってんじゃねーぞうちの夫は機嫌が悪いと物に当たるタイプ。それが怖くて、いつも怒らせないようにビクビクしながら生活していました……。ある日、夫が投げた物が壁に当たって穴が開きました。そしたら、隣の部屋の人がものすごい勢いでチャイムを鳴らしてきて。強