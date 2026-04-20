日産新型「エルグランド」にSNSで反響日産は、2025年10月29日に開催された「Japan Mobility Show 2025」において、2026年夏に発売を予定している新型「エルグランド」を先行公開しています。SNSでは、その斬新なデザインや最新パワートレインの採用について、非常に多くの意見が飛び交っています。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”エルグランド」の全貌です！ 画像を見る（30枚以上）エルグランドは、ゆとりのあ