「なんとなくシャフトが合っていない気がする」「フレックスの選び方がよくわからない」――そんな悩みを持つゴルファーは少なくありません。シャフトの硬さは飛距離・方向性・打感のすべてに直結する、クラブ選びの核心です。 本記事では、フレックスの基礎知識から自分に合った硬さの選び方、硬すぎる・柔らかすぎる場合の症状、さらに上級指標である振動数（cpm）まで、まとめて解説します。 ゴルフシャフト