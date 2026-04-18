安いうえに、品質も向上している地方発のスーパーあらゆるモノの値上がりが止まらない日本で、コスパの良さを前面に押し出すスーパーマーケットは、ますます生活に欠かせないものになってきた。そんな中、今、地方発のスーパーが熱い。安さはもちろん、品質もグングン向上！ 今回は群雄割拠となった"地方系スーパー"それぞれのこだわりをバッと一覧したい。【写真】地方系スーパー7店とお得な商品＊＊＊【勢い止まらない