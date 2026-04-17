4月10日、藍住町のアパートで住人が2人組の男に襲われ、現金を奪われたとみられる強盗致傷事件。逃げた2人組の行方は未だわかっていませんが、現場の防犯カメラには、不審な人物の姿が映っていました。 この事件は、4月10日の午後8時頃、藍住町のアパートの廊下で、帰宅しようとした住人の29歳の男性が男2人に鉄パイプのようなもので殴られ、手の骨折など全治3か月のけがをしたものです。 その際、奪われ