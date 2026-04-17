今月25日から大分県日田市で開催される国内最高峰の自動車レースに合わせて、地元の小学校に本物のフォーミュラカーが登場しました。 【写真を見る】小学校の校庭にフォーミュラカー国内最高峰レース前に出前授業大分・日田市 大分県日田市の高瀬小学校、校庭にやってきたのは鮮やかな黄色のフォーミュラカーです。 この出前授業はオートポリスなどが企画し、講師と