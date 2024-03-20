2024年2月、岐阜県岐南町の小島英雄元町長（74歳）が在職中に99件ものセクハラを行ったとして調査結果が報告された。コラムニストの藤井セイラさんは「報告書では、セクハラに女性の頭をポンポンとなでたことも入っていたが、同意がなければそれも当然だ。それなのに元自衛隊幹部の田母神俊雄氏がそれを寛容ではないと発言したのは、シニア男性の意識の遅れを示している」という――。■田母神氏、セクハラ報道を「うるさい世の中