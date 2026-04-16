全国のマクドナルドにて、人気の商品がお得になる「トクニナルド」第3弾として、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売される。また2種類の期間限定ソースも登場し、「サンリオキャラクターズ」限定パッケージも販売される。＞＞＞サンリオキャラクターズ限定パッケージやCMカットをチェック！（写真31点）新