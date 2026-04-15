人気のイラストレーターぢゅのが描く『mofusand』のデコレーションフィギュア『HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series（ヒッパーズ mofusand デコラティブ ミニ フィギュア シュリンプ ミャオ シリーズ）』が、2026年4月24日（金）より発売される。＞＞＞HIPPERS mofusand DECORATIVE MINI FIGURES Shrimp Meow Seriesをチェック！（写真9点）もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートで