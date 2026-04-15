きのこ料理の全国コンクールで、大分市の女性が考案したメニューが最高賞に輝きました。県代表が最高賞を受賞するのは9年ぶりです。 【写真を見る】きのこ料理コンクール全国大会で大分市在住の女性が最高賞乾しいたけ使用のレシピ考案 きのこ料理コンクール全国大会の最高賞「林野庁長官賞」を受賞したのは、大分市在住の江藤一枝さんです。 15日は、江藤さんが県庁を訪れ、県農林水産部の石井星治