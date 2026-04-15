コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、新商品「春キャベツメンチカツ」を、2026年4月14日（火）から順次発売する。同商品は、今が旬の「春キャベツ」を贅沢に使用した一品。牛肉と豚肉を黄金比率で配合することで、肉の旨味を最大限に引き出している。夕食のメインディッシュとしてはもちろん、「あと、もう一品ほしい」という時にも重宝する食べ応えのある商品に仕上げている。【担当者コメント】夕食やお弁当のおかず、おつ