（嘉義県中央社）南部・嘉義県などを走る阿里山林業鉄路（阿里山鉄道）は13日、姉妹鉄道の提携関係にある日本の黒部峡谷鉄道（富山県）と大井川鉄道（静岡県）の両鉄道との乗車券の相互優待を今年も実施すると発表した。台湾の旅行者は25日以降、阿里山鉄道の支線二日券を利用後、日本でパスポートとともに提示すれば、日本側の対象乗車券と無料で交換できる。黒部峡谷鉄道では「宇奈月〜当日運行終点」往復乗車券、大井川鉄道では