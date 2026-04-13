4つの地方機関を集約した県の総合庁舎として32年ぶりに建設された別府総合庁舎が完成し、13日記念式典が行われました。 【写真を見る】32年ぶり新庁舎別府に大分県総合庁舎完成 新しい別府総合庁舎は、築50年が経過し老朽化していた県税事務所や保健所など県の4つの地方機関を5階建ての1棟に集約しました。 民間のノウハウを活用するため維持管理まで一括して発注され、契約金額はおよそ31億円。バリアフリー化や環境へ