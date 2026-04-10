2026年度最初となる四国放送の番組審議会が4月10日に開かれ、委員長に徳島大学名誉教授の仙波光明さんが再任されました。四国放送の番組審議会では、放送番組の適正化をはかるため、県内の有識者や学識経験者が毎月1回、放送された番組を審議しています。2026年度はじめての番組審議会には委員6人が出席し、委員長に徳島大学名誉教授の仙波光明さんが、副委員長に四国大学教授の山本耕司さんが再任されました。このあと、4月3日に