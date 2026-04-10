4月10日の朝早く、北島町の徳島自動車道で車が側壁に衝突する事故があり、運転していた50歳の女性が亡くなりました。事故があったのは、北島町の徳島自動車道です。警察などによりますと、10日午前6時50分ごろ、上り車線を走っていた徳島市東新町の自営業の女性・50歳が運転する普通乗用車が、道路の左側の壁に接触したあと、対向車線を越え反対側の壁に衝突しました。この事故で女性は全身を強く打ち、意識不明の状態で徳島市の病