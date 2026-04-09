東京ドームで行なわれた嵐のライブ後を狙って配達をしてみました！連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第145回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊嵐のコンサートツアーが3月からスタート。4月1日、2日には東京ドームで公演が行なわれました。今