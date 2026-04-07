岡山県の総社駅と広島県の神辺駅を結ぶ井原鉄道が、駅窓口担当係員の制帽として新たに「デニム帽子」を採用し、5日から着用を開始しています。 【写真を見る】【井原鉄道】"鉄道版の御朱印"コレクターアイテム「鉄印」を「い鉄の日」（11日）に販売へ係員はデニム制帽を着用【岡山】 この取り組みは、井原線沿線観光連盟の協力のもと実現したものです。 井原市の玄関口である井原駅の窓口で係員がデニム帽子を着用する