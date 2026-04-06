4月1日、「週刊文春」が報じた女優・小芝風花と俳優・小関裕太の熱愛。さわやかなカップル誕生ーーかと思いきや、その“報じられ方”をめぐって波紋が広がっている。「この日『文春』は、2人が都内で同棲生活を送っており、結婚も間近だと伝えました」（芸能担当記者）祝福の声が多く上がる一方、小関のファンの間に広がっているのが、ある“違和感”だ。「最初に報じた『文春』はもちろん、後追いした各メディアでも、小関さ