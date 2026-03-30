J2・J3百年構想リーグで大分トリニータは29日、アウェーでJ3・レノファ山口と対戦。1ー3で敗れ、3連敗を喫しました。 開幕3連勝と最高の滑り出しを見せたトリニータでしたが、その後は一転して苦しい戦いが続いています。 試合が動いたのは前半15分、DF戸根がボールを奪われると、ゴールまで運ばれ先制を許します。その3分後には、ディフェンスラインの背後を突かれ、前半だけで2点を