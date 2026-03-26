彗星が分裂する“瞬間”を観測することに、ハッブル宇宙望遠鏡が偶然成功した。少なくとも4つの断片に崩れゆく様子が克明に記録された画像は、彗星の内部構造や太陽系の起源に関する新たな手がかりとなるかもしれない。