もしも地球上にこの男女15人しかいなかったら、誰と結ばれたいか？ そんな究極の選択を迫られた女性7人・男性8人の参加者がもっともいいと思った相手をガチで1人選び、相思相愛となったカップルから順に抜けていく『ロンドンハーツ』の大人気サバイバル・フィーリングカップル企画『究極恋愛シミュレーションラブマゲドン』。最後にはどう頑張っても男性が1人余ってしまうというシビアな現実が待ち受ける同企画では、過去に何人