韓国発キャラクター「チェゴシム」初のくじ商品「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」が全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか雑貨店にて4月24日より順次発売される。＞＞＞全ての景品をチェック！（写真11点）「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品の登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち