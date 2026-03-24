事業承継の課題解決に向けて、大分銀行はグループの投資ファンドを通じて、日田市の老舗蔵元に投資を行ったと発表しました。 【写真を見る】大分銀行グループが井上酒造に投資組織体制強化で事業継続へ 大分銀行は去年7月にグループ会社と投資ファンドを設立し、企業の課題解決などに取り組んでいて、第1号の投資案件として日田市にある井上酒造に出資しました。 1804年創業の井上酒造は、大蔵大臣や日銀総